VIDEO. Domani, domenica 5 luglio Muma e Castello Gratis. Tema del mese: “Il meraviglioso mondo degli squali”. Con tante attività gratuite per bambini e ragazzi di tutte le età (laboratori didattici, caccia al tesoro, realtà virtuale “immersione nella gabbia con lo squalo bianco” etc. ) per imparare giocando ad amare e proteggere questi meravigliosi animali.

Il MuMa e il complesso monumentale “Castello di Milazzo” saranno visitabile gratuitamente dalle 9:00 alle 13:30 e dalle 16:30 alle 20:30

«Per l’occasione – spiega il fondatore del museo Carmelo Isgrò – faremo delle visite guidate gratuite del MuMa non di gruppo e ci saranno Laboratori didattici gratuiti per bambini! Inoltre sarà possibile acquistare le t-shirt del SisoProject e gli altri gadget». È obbligatorio l’uso della mascherina. Non serve la prenotazione Ci sarà anche l’intervento di Raimondo Scotto volontario di Sea Shepherd, che opera nei mari di tutto il mondo per la protezione di questi antichissimi e stupendi animali.

A visitare in anteprima il museo e a provare la realtà aumentata con il temibile squalo bianco sono stati Leonardo Cusumano e Maeve Salmeri per la loro canale di youtube (Maeve & Leo)

