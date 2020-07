A causa del maltempo l’amministrazione comunale ha deciso di sospendere per oggi, sabato 4 luglio, l’isola pedonale nel centro di Milazzo.

Già nel pomeriggio le avverse condizioni atmosferiche hanno allagato diverse strade del centro e per stasera il tempo non dovrebbe migliorare. Impossibile per i ristoratori allestire in sicurezza i tavolini nella sede stradale e garantire in caso di pioggia un riparo dentro al locale nel rispetto delle norme antiassembramento.

«La Protezione civile – spiega il sindaco Giovanni Formica – ha diffuso un bollettino con un’allerta gialla e frequente attività elettrica per il territorio di Milazzo».

