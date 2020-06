MESSINA. Unire e moltiplicare le forze facendo rete. Per riportare all’attenzione dei turisti italiani e stranieri la Sicilia e le sue infinite destinazioni come meta friendly, affidabile e soprattutto sicura. Tutto questo offrendo una vacanza “Covid free” a partire dal viaggio, che grazie alle convenienze messe in campo dai partners dell’iniziativa potrà fare dell’Isola grande e delle sue sorelle minori la destinazione perfetta di quel “turismo di prossimità” che pare proprio sarà – in questo 2020 – l’opzione privilegiata da molti viaggiatori. E’ questo il senso di “SiciliaVacanzaSicura” l’iniziativa di co-marketing presentata a Messina sulla terrazza de “L’Ancora”, presenti tra gli altri l’assessore al turismo della Regione Siciliana Manlio Messina; l’assessore al Turismo del Comune di Taormina Andrea Carpita; Pietro Franza per Caronte & Tourist; Lorenzo Matacena per Siremar; i rappresentanti di alcuni tra i partner dell’iniziativa; Tiziano Minuti, responsabile dell’Area Comunicazione del Gruppo Caronte & Tourist, che ha introdotto e moderato i lavori.

Aeroporto di Catania, Aeroviaggi, Alessi Pubblicità, Alpitour World, Caronte & Tourist, Comune di Taormina; Federalberghi Isole Minori; Federalberghi Sicilia; Federturismo Sicindustria; Imperatore Travel World, Lindbergh Hotels & Resorts, Sicily By Car, Siremar e Telepass (con Regione Sicilia e Comune di Taormina che hanno offerto il patrocinio) sono quelli che hanno fatto l’impresa, puntando su una campagna realizzata da Im*Media, un’altra eccellenza siciliana nel campo delle strategie di comunicazione

«“SiciliaVacanzaSicura” – ha detto Pietro Franza, vicepresidente di Siremar – tecnicamente è una iniziativa di co-marteking. Ma è soprattutto un impegno rispettato: quello di trasformare in qualcosa di strutturato, di reale, le infinite conversazioni e gli infiniti scambi di opinioni tra noi operatori. Il comparto turistico è uscito massacrato dal lock down. Dovevamo capire come ripartire. E capire soprattutto di come riuscire a tranquillizzare il turista. Questa iniziativa pare a noi una buona risposta»

«Inizia un periodo di ricostruzione – ha detto Lorenzo Matacena ad di Caronte&Tourist che promette di essere complicato e impegnativo come il periodo emergenziale che abbiamo appena superato. Noi di C&T siamo pronti. Abbiamo investito tantissimo nella sicurezza, affidandoci anche a enti di certificazione di assoluto prestigio come Rina Engineering per proporre ai nostri passeggeri quella che sarà la prima flotta Covid Free nel Mediterraneo, Ma sappiamo che non basta essere pronti da soli. Ecco perché abbiamo creduto da subito in “SiciliaVacanzaSicura”. Perché serve far rete. E una rete o è integrata o non è».

Andrea Carpita, assessore al Turismo del Comune di Taormina ha ricordato la gravissima situazione di crisi in cui si è ritrovata la sua città, meta in massima parte di un turismo d’elite proveniente dal nord Europa e dal resto del mondo. «Occorre ripartire con tutta la grinta del caso e idee ben chiare – ha detto. Sottolineando infine la novità e la concretezza di una iniziativa come “SiciliaVacanzaSicura”».

Piero Benigni, di Lindbergh Hotels & Resorts, ha rimarcato il fatto che una iniziativa di rilancio turistico tanto originale ed ambiziosa sia presentata a Messina, tradizionale “Porta della Sicilia”. Parlando poi dei timidi segnali di ripresa che si registrano a livello internazionale e della lenta ripresa della normale operatività delle compagnie aeree. «Ancora si parla di strategie per la ripartenza. Ma noi, qui presenti, siamo passati ai fatti dopo le parole». Non ha dubbi sulla valenza dell’iniziativa Vittoria Scalici, direttore commerciale di Sicily By Car, che ha parlato del valore della coesione tra operatori e della integrazione tra i servizi quale vero e proprio must, unica strategia vincente per rialzarsi.

«Siamo qui – ha detto l’assessore regionale al Turismo Manlio Messina concludendo i lavori – per una serie di ragioni. La prima è che la Regione Siciliana ha in effetti già individuato le politiche di filiera come linea politica da privilegiare. E dunque se ci sono degli operatori coraggiosi che si rimboccano le maniche e ci mettono la faccia, decidendo di fare rete, la Regione non può che prenderne atto con tutto il compiacimento del caso. Quello turistico in senso lato è il settore che per primo ha iniziato a pagare e forse per ultimo smetterà di pagare. Noi siamo intervenuti come potevamo. Abbiamo stanziato 15 milioni per il trasporto aereo; 75 milioni per comprare giorni di vacanza da omaggiare a chi si ferma più di tre notti qui da noi in Sicilia; 300 milioni da destinare ai Comuni per abbattere le tasse che gravano sul settore ricettivo. Sappiamo che non sono interventi risolutivi ma se ognuno fa la sua parte».

Da oggi la campagna è on line sui canali social di ciascun partner, rinviando al sito comune www.siciliavancanzasicura.it per le specifiche declinazioni.

