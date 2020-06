Stanotte pellegrinaggio in onore di Sant’Antonio, ma nella chiesetta del capo la statua non ci sarà

Anche se la tradizione nel tempo si è spenta, centinaia di milazzesi stanotte perpetueranno il pellegrinaggio a piedi alla chiesetta di Sant’Antonio scavata nella roccia a Capo Milazzo di cui domani, 13 giugno, si celebrerà la ricorrenza.

Purtroppo, però, per l’emergenza pandemica, non vi saranno i consueti festeggiamenti, non vi sarà la banda musicale e, addirittura nemmeno la statua del santo oggetto di restauro.

Nel rispetto del distanziamento sociale alle ore 6, 10 e 18, 19,30 il parroco Carmelo Russo celebrerà delle funzioni religiose all’esterno della grotta. Alle ore 12 la supplica.

