Venerdì pomeriggio Matteo Salvini visiterà Milazzo. Il leader della Lega ha organizzato un mini tour tra le provincie di Palermo e Messina, dopo le tappe nelle altre regioni meridionali.

La visita del leader della Lega dovrebbe partire dal capoluogo siciliano, con una conferenza, probabilmente in una delle ville storiche di Bagheria, con il neoassessore ai Beni Culturali del Carroccio, Alberto Samonà. Dopo l’incontro con l’esponente leghista nella giunta regionale, l’ex ministro dell’Interno, dovrebbe andare a Cefalù, per affrontare i problemi del comparto turistico. Poi il tour si sposterà verso lo Stretto. Visiterà Barcellona e Milazzo, dove in autunno si terranno le elezioni comunali, per poi spostarsi a Messina dove dovrebbe traghettare insieme al sindaco Cateno De Luca, che con la Lega ha avviato un dialogo. Con lui ci saranno i deputati dell’Isola, l’assessore Samonà, e i leader regionali Fabio Cantarella e Igor Gelarda.

A Milazzo il percorso è ancora da definire. Salvini si fermerà un paio d’ore. Tappa d’obbligo sarà quasi certamente il borgo dei pescatori di Vaccarella dove ad accoglierlo ci sarà l’uomo forte della Lega in città, il consigliere comunale Damiano Maisano. In fase di definizione una passeggiata per le vie del centro.

