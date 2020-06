Entro fine mese, e probabilmente già la prossima settimana il centro cittadino diventerà off limits per gli automobilisti con la istituzione di un’isola pedonale a partire dal tardo pomeriggio. La chiusura al traffico dovrebbe essere doppia: la prima interesserà il tratto compreso tra via Cassisi e la chiesa di San Giacomo; la seconda la via Cumbo Borgia, da piazza Duomo sino a piano Baele. In virtù di ciò saranno “pedonali” anche l’ultima parte di via Medici e lo stesso Piano Baele.

Decisione comunicata stamattina dal sindaco Giovanni Formica ai commercianti nel corso di una riunione che non ha registrato unanimità di consensi perché tra gli esercenti continua a permanere una divisione tra conservatori ed innovatori. I primi, in prevalenza i titolari dei negozi esprimono perplessità su tale scelta in quanto la ritengono penalizzante per la mancanza di parcheggi e di servizi. Con la conseguenza che la chiusura del traffico in centro rischia di provocare ingorghi e allontanare i visitatori. Di diverso avviso i ristoratori.

Il sindaco Formica si è detto convinto che questa iniziativa sarà positiva perché permetterà ai cittadini e agli ospiti di “vivere” la città. «Con la chiusura che abbiamo immaginato – ha detto – si perdono appena 30 parcheggi (quelli di fronte al Municipio), ma ritengo che utilizzare gli spazi della riviera di Ponente e di piazza 25 Aprile consentirà a tutti di raggiungere la marina Garibaldi in pochi minuti. Abbiamo calcolato la distanza e il punto più lontano prevede un tempo di percorrenza a piedi di dieci minuti. Non credo che sia una cosa impossibile». Il primo cittadino ha comunque anticipato che l’isola pedonale sarà attuata solo nei giorni di venerdì, sabato e domenica, probabilmente a partire dalle 20, e che si avrà una fase sperimentale di due settimane. «Vedremo i riscontri – ha concluso Formica – ma se non si comincia ci ritroveremo sempre con gli stessi problemi e le stesse lamentele».

I commercianti hanno chiesto all’Amministrazione di pubblicizzare il più possibile questa chiusura del centro cittadino per evitare che nelle strade che rimarranno aperte si creino delle file chilometriche che oltre a provocare conseguente negative dal punto di vista ambientale, rischiano di allontanare le persone da Milazzo.

