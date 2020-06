L’istituto Tecnico tecnologico Ettore Majorana di Milazzo sarà tra i protagonisti di duea puntate de “L’Italia che fa”, trasmissione di Rai2 “” condotta da Veronica Maya. Il programma, in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.30, è dedicato alle storie e ai desideri di chi si impegna per gli altri.

La prossima settimana l’Itt mamertino guidato dal dirigente Stello Vadalà rappresenterà gli oltre mille istituti italiani coinvolti nei programmi didattici di Junior Achievement, la più vasta organizzazione no profit al mondo dedicata all’educazione economico-imprenditoriale nelle scuole. A prendere parte anche rappresentanti della Fondazione EY Italia Onlus. Docenti, studenti, dream coach racconteranno le loro storie, le sfide che si sono trovati ad affrontare e le competenze che hanno appreso e messo in campo per continuare a costruire la scuola del futuro, sempre più vicina al mondo del lavoro.

Due le puntate che vedranno ospiti il professore Giuseppe Massimo Bucca, collaboratore del Dirigente e docente referente del PCTO, e la studentessa Giorgia Pino, amministratrice delegata della mini impresa Save life Ja.

«Grazie all’impegno di tutti, e ad un inappuntabile lavoro di squadra, siamo giunti a traguardi d’eccellenza in termini sia di progettualità partecipata sia di capacità organizzativa, in cui, sicuramente le azioni collegiali e singole, ma senza inutili e dannosi protagonismi, sono state determinanti», ha commentato il preside Stello Vadalà.

Condividi questo articolo



email

Print

Linkedin

193 visite