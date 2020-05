È l’ennesima iniziativa benefica che dimostra la solidarietà dal territorio che viene presa in questo difficile momento di emergenza.

Ogni giorno all’interno della mensa vengono messi a disposizione dei carrelli da spesa dando la possibilità a chi lo desidera, di fare la propria donazione. E la raccolta, iniziata già da giorni, sta andando benissimo. La media giornaliera è superiore a 200 prodotti al giorno, considerando prodotti alimentari di prima necessità come pane, bottiglie d’acqua, nutella, succhi di frutta, fette biscottate, tonno in scatola e quant’altro che viene giornalmente confezionato e consegnato al Comune di Milazzo e poi, grazie ai volontari, distribuito alle famiglie più disagiate.

Per aiutare le famiglie bisognose in questo periodo di crisi economica legata al contenimento del Codiv-19 si sono fatti avanti anche loro, i dipendenti di tutte le aziende operanti all’interno della Raffineria di Milazzo. Ad avviare l’iniziativa di una raccolta di generi alimentari all’interno della mensa dell’indotto Ram è stato il dipendente Gaetano Maisano .

Al via la “spesa sospesa” della mensa dell’indotto Ram per le famiglie bisognose

