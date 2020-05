Il Comitato Cri di Milazzo Isole Eolie, è il primo in Sicilia, ad aver eseguito i test sierologici. Una trentina di volontari che sono stati più esposti al rischio di contagio, nei giorni scorsi sono stati sottoposti ai test sierologici basati sull’identificazione degli anticorpi IgM e IgG specifici per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2.

I test sierologici rapidi ed importanti nella ricerca e nella valutazione epidemiologica della circolazione virale, sono stati eseguiti dal dottore Giuseppe Falliti, direttore del reparto di Patologia Clinica dell’Ospedale Papardo di Messina.

L’esecuzione dei test è avvenuta nel rispetto della Circolare emanata dal Ministero della Salute Prevenzione delle Malattie Trasmissibili e Profilassi Internazionale, secondo la quale, l’esecuzione dei Test deve essere assicurata agli operatori sanitari e assimilati a maggior rischio, sulla base di una sua definizione operata dalle aziende sanitarie, tenute ad effettuarla quali datori di lavoro.

Il Presidente del Comitato di Milazzo Isole Eolie Santina La Spada, con il Consiglio Direttivo, esprimono in una nota «un sentito ringraziamento alla Direzione Sanitaria dell’ospedale Papardo ed in particolar modo al dottore Falliti per aver reso possibile l’esecuzione dei test qualitativi ai volontari che sono stati impegnati in prima linea durante l’emergenza Covid19, consentendo così di ottenere i risultati sperati in tempi brevi».

Condividi questo articolo



email

Print

Linkedin

182 visite