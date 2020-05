Mozione di Nastasi e altri consiglieri per aiutare le attività produttive

Un gruppo di consiglieri comunali (primo firmatario il presidente Gianfranco Nastasi) ha presentato una mozione con la quale impegna il sindaco a predisporre delle somme da erogare ai titolari elle attività commerciali delle somme per gli affitti dei locali chiusi a seguito dei decreti sull’emergenza Covid e erogare dei contributi per sostenere i pagamenti delle utenze relative a luce e gas.

Nel documento si richiamano sia la delibera del distretto socio sanitario di Milazzo che storna delle somme per i danni economici nel periodo marzo-maggio, sia i provvedimenti adottati in Finanziaria dai deputati del governo di centrodestra per evitare il pagamento del suolo pubblico, Chiesta anche la sospensione dei tributi.

