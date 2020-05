Alloggi Iacp a Milazzo, via libera al bando per la formazione della graduatoria

Approvato dalla giunta municipale il bando di concorso per l’assegnazione in locazione di alloggi di edilizia popolare di cui ha disponibilità, secondo i criteri stabiliti nel regolamento comunale.

Le domande, che vanno redatte tassativamente su modello allegato al bando, si possono presentare entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso.

Previsto il rispetto di determinati requisiti richiesti ai richiedenti ad ai componenti del nucleo familiare che dovranno essere posseduti alla data di pubblicazione del bando, al momento dell’assegnazione e dovranno permanere in costanza del rapporto.

La graduatoria avrà validità di 1 anno e sostituirà ogni precedente graduatoria per cui gli interessati dovranno presentare nuova istanza per essere validamente inseriti nella graduatoria definitiva che sarà formulata a seguito di tale bando, anche se presenti in precedenti graduatorie.

