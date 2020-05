Il consiglio comunale approva in video conferenza il bilancio consuntivo 2017. Determinante il voto dell’opposizione che dopo avere contestato la bontà dello strumento contabile in tutte le sedute, attaccando l’amministrazione Formica, a sorpresa ha deciso di approvarlo. Nel corso dei vari interventi, da Gaetano Nanì («situazione surreale») a Pietro Formica («non si fa il gigante tra i nani») ad Alessandro Oliva («forse il Pd era impegnato nella distribuzione di mascherine»), un po’ tutti hanno sottolineato il senso di responsabilità dei consiglieri avversi a questa amministrazione. Mario Sindoni, addirittura, si è definito «balordo» per non avere votato qualche anno fa la mozione di sfiducia al sindaco a cui però ha riconosciuto «molta intelligenza». E’ anche vero, però, che – visto l’assenza a sorpresa dei consiglieri del Pd e di Articolo 1 vicini al primo cittadino – se non fosse stato approvato l’atto lo avrebbe fatto il commissario ad acta Messina senza mettere a repentaglio il futuro dei precari.

IL RISCHIO SCIOGLIMENTO. Il consiglio comunale è stato convocato il 9 aprile scorso e quindi l’8 maggio sarebbe scaduto il termine di 30 giorni imposti dal commissario regionale e il consiglio sarebbe stato sciolto e tutti se ne sarebbero ritornati a casa.

LA STRATEGIA. La strategia era stata delineata secondo uno schema che ormai si ripete da anni: convocare l’aula, discutere ad oltranza, rinviare di settimana in settimana e poi in zona Cesarini abbandonare i lavori e lasciare qualcuno a mantenere il numero legale per poi rivendicare il merito di avere consentito l’approvazione. A metterlo alla luce sono stati proprio i consiglieri di Pd e Articolo Uno. Non presentandosi hanno lasciato l’opposizione a scegliere tra andare a casa e votare il bilancio presentato dal sindaco al posto del commissario. Ha prevalso il senso di responsabilità e rimanere in carica.

MIDILI NON SI PRESENTA. Assente Pippo Midili, mattatore di tutte le sedute con veri monologhi. Ha presentato emendamenti poi ritirati magari dopo avere incassato i pareri contrari dei revisori dei conti, espresso forti dubbi sulla bontà del bilancio e poi abbandonato l’aula lasciando ai colleghi l’onere di mantenere il numero legale e di approvare un bilancio che avevano contestato. Grazie a lui, però, sono stati recuperati 118 mila euro per calmierare le bollette dei rifiuti, poco più di 5 euro a bolletta risparmiati.

NASTASI CONTESTA LE ASSUNZIONI. A conclusione dei lavori il presidente del consiglio Gianfranco Nastasi ha contestato alla giunta di fare campagna elettorale avendo approvato a ridosso dalle amministrative un piano che prevede l’assunzione di 20 nuovi dipendenti comunali e il bando per dare una casa popolare alle famiglie senza abitazione. «Dopo quattro anni che c’azzeccano in una emergenza in cui il lavoro è l’unica cosa importante», ha commentato.

