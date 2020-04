Sistemare il giardino, dipingere le pareti di casa, sistemare quella fastidiosa perdita dalla doccia. Quante volte abbiamo rinviato? Se proprio dobbiamo guardare con un pizzico di positività l’emergenza coronavirus possiamo dire che trascorrere tanto tempo a casa ha consentito di svolgere i numerosi lavoretti rinviati da tempo, cercando di rendere più confortevole la permanenza nella propria abitazione. Proprio per questo aziende come Bricocenter Milazzo non solo non hanno mai abbandonato i clienti tenendo aperto lo store all’interno del Parco Corolla ma, addirittura, rilanciato attivando una linea diretta a loro riservata.

Telefonando al numero 3314158811 risponderanno gli esperti di Bricocenter Milazzo a cui potere chiedere informazioni, consigli e ordinare la merce che verrà consegnata a domicilio anche fuori comuni con un servizio attivo dalle 9.00 alle 19.00, dal lunedì al sabato. Lo store ha deciso di rimanere aperto per non fare mancare beni essenziali alla comunità. Per fare questo sin da dai primi giorni di marzo tutti gli ambienti sono stati sanificati e i collaboratori dotati di dispositivi di sicurezza a tutela loro e dei visitatori.

«Quello con i nostri clienti – spiega Tonino Genovese, direttore di Bricocenter Milazzo – non è mai stato un rapporto freddo e distante. Sin dall’apertura l’intento è stato quello di relazionarci in maniera professionale ma, allo stesso tempo familiare, fornendo consigli sui prodotti più idonei per le singole esigenze nel loro esclusivo interesse. Dunque oltre al portale (CLICCA QUI) abbiamo deciso di attivare la linea dedicata per chiedere anche chi non è pratico suggerimenti su cosa realizzare. La merce verrà consegnata entro 48/72 ore».

Un pensiero è rivolto anche ai collaboratori. «Un ringraziamento speciale va a tutti i collaboratori di negozio che, in questo momento di difficoltà, non si sono mai risparmiati per essere vicini ai nostri clienti che hanno avuto necessità», conclude Genovese.

L’insegna Bricocenter fa parte della grande famiglia Adeo, terzo operatore mondiale del miglioramento dell’habitat, dello spazio abitativo, dell’utensileria e del fai da te per i consumatori e per i professionisti dell’habitat. E’ presente in 15 Paesi, è un’azienda animata da una forte responsabilità sociale e ambientale.

(ARTICOLO PUBBLI-REDAZIONALE BRICOCENTER MILAZZO – OGGI MILAZZO)

