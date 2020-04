L’Asp di Messina attiva due linee telefoniche per richiedere notizie sull’esito dei tamponi

L’A.S.P. di Messina, per migliorare le comunicazioni con i cittadini che richiedono notizie sull’esito dei tamponi rinofaringei effettuati, ha istituito le seguenti linee telefoniche dedicate per la richiesta dell’esito dei prelievi biologici per la diagnosi di Covid-19: 090.3653126 e 090.3653414.

Il servizio sarà attivo da venerdì 17 aprile e verrà effettuato nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle 17.00, ed il sabato dalle 08.00 alle 13.00.

