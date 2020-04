Nell’ultimo mese (dal 10 marzo al 9 aprile) sono state 754 le persone controllate, diciannove quelle sanzionate, e venti deferiti all’autorità giudiziaria in applicazione del primo Dpcm. Zero quelle denunciate per falsa attestazione e inosservanza del divieto assoluto di allontanarsi da casa. I dati forniti dalla polizia locale di Milazzo relativi al servizio di controllo delle misure per il contenimento della diffusione del virus Covid- 19 sono incoraggianti. Il monitoraggio è stato stilato ieri della comandante della Polizia Locale di Milazzo Gisella Puleo. Il lavoro dei vigili urbani, che in questo ultimo mese hanno lavorato in collaborazione con l’arma dei Carabinieri, la Polizia di stato e la Guardia di Finanza è stato incessante. «E sarà ancora più impegnativo – confessa la comandante – in questi due giorni di festa che stanno per arrivare. Sappiamo bene che le belle giornate e le festività invogliano ad uscire di casa ma noi, insieme a tutte le forze dell’ordine cittadine, domani saremo in strada per individuare e sanzionare chi trasgredisce le norme imposte dal decreto del governo nazionale».

I dati degli ultimi due giorni infatti dimostrano che il numero di persone che esce si è leggermente alzato. «E non va bene – continua la comandante – vanifica gli sforzi di tutti. Soprattutto di chi in prima persona corre un rischio di contagio più alto lavorando per strada. A tal proposito colgo l’occasione per ringraziare tutto il personale del comando che senza sosta e dovendo accettare turni massacranti ha lavorato in questi giorni senza sosta e senza mai assentarsi».

Nei dati forniti dal comando della Polizia Locale, invece, risultano zero attività o esercizi che non hanno rispettato le regole. In totale i negozi controllati sono stati 94. Ieri la polizia locale è stata anche di supporto al personale dell’Asp che ha effettuato 140 tamponi in tutto l’hinterland milazzese.

