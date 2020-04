Policlinico ingolfato di tamponi: entro martedì i risultati per i milazzesi e lavoratori indotto Ram “prigionieri” in casa

Entro martedì le oltre 1500 persone in provincia di Messina che da giorni hanno finito la quarantena finalmente riceveranno l’esito dei tamponi eseguiti. Tra questi decine di milazzesi e lavoratori dell’indotto della raffineria di Milazzo. Ad assicurarlo è il dottore Carmelo Crisicelli, responsabile per la gestione dell’emergenza Coronavirus nell’ambito dell’Azienda sanitaria locale peloritana.

«Il laboratorio analisi del Policlinico di Messina in cui si processano i tamponi territoriali si è ingolfato – ammette Crisicelli ad Oggi Milazzo – ma entro martedì sarà smaltito tutto l’arretrato. Ieri sono stati analizzati 500 tamponi – sostiene il medico – oggi altri 500. Una parte, invece, sono stati inviati anche ai laboratori privati autorizzati (due in provincia di Catania e uno a Messina). In ogni casi il laboratorio del Policlinico lavorerà regolarmente anche lunedì, giorno di Pasquetta».

Ad attendere il tampone sono anche i lavoratori dell’indotto Ram in quarantena poiché sono rimasti a contatto con il collega di Pace del Mela risultato positivo al covid 19.

«Siamo in isolamento dal 15 marzo – spiegano ad Oggi Milazzo – il 28 marzo siamo andati a fare il tampone ma ancora oggi non abbiamo ricevuto il risultato. Più che isolamento siamo rimasti prigionieri dell’Asp senza nemmeno avere la possibilità di fare la spesa».

A sollecitare una maggiore celerità anche il sindaco di Milazzo Giovanni Formica. «I cittadini sono esasperati e non riescono ad avere risposte certe. Tante volte si rivolgono al Comune ma l’unica cosa che possiamo fare noi, in questa circostanza, è quella di sollecitare regolarmente i vertici dell’Asp per dare voce alle loro giuste proteste».

Fortunatamente Milazzo fino ad oggi è stata “graziata” con appena tre casi di cui due confinati a Messina. Nei giorni scorsi è stata certificata la guarigione del primo milazzese contagiato, un 70enne, che è stato dimesso dal Covid Hospital di Barcellona ed è ritornato a casa.

