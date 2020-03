Milazzo. Ore 12. In una bellissima giornata di sole anche la città del Capo si è fermata per ricordare le vittime del Covid 19. Bandiere calate a mezz’asta e un minuto di silenzio del primo cittadino Giovanni Formica davanti a Palazzo dell’Aquila. In contemporanea a tutti i sindaci d’Italia.

Formica, a nome di tutti i milazzesi, ha reso omaggio alle vittime del virus. Un silenzio che è stato anche un segno di incoraggiamento e sostegno per tutti gli operatori sanitari e per tutti quelli che lottano contro questo nemico invisibile.

