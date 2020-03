L’onorevole Pino Galluzzo stamattina ha consegnato personalmente al Pronto soccorso dell’ospedale di Milazzo un centinaio di dpi (dispositivi di protezione individuale). Si tratta di introvabili tute protettive, visiere e occhiali. Ad accoglierlo il primario Salvatore Scarpaci e il capo infermiere Giuseppe Grillo.

Galluzzo, componente della commissione Sanità dell’Assemblea regionale siciliana da quando è scoppiata l’emergenza ha visitato quotidianamente le strutture ospedaliere del territorio, accolto le istanze e, tramite una canale diretto con l’assessore alla Sanità Razza, cercato di risolvere alcuni problemi anche burocratici.

Ieri il deputato regionale ha donato alla Croce rossa di Barcellona l’equivalente di un mese di indennità dell’Ars per acquistare principalmente generi di prima necessità per le famiglie in difficoltà.

