Settantacinque confezioni di guanti, 317 tute integrali, 200 copriscarpe, 120 mascherine FFP2 e FFP3, 20 termometri e 5 saturimetri. Grazie alla raccolta fondi lanciata di recente, il movimento “No Inceneritori” della Valle del Mela è stato possibile donare questi dispositivi di protezione all’Ospedale Cutroni Zodda di Barcellona, Covid-Hospital della Provincia di Messina.

E’ stato possibile grazie alle generose donazioni raccolte tramite la piattaforma GofundMe.

«Siamo consapevoli che il nostro sistema sanitario, ridotto all’osso da una politica miope e affarista, è inadeguato ad affrontare l’emergenza scatenata dal COVID-19 – sostengono ii promotori – Quanto donato non basta a fronteggiare la crisi ma abbiamo voluto reperire questo materiale, attivando tutti i canali a nostra disposizione, per sostenere il personale sanitario nell’attesa dell’approvvigionamento per le vie istituzionali».



Sulla piattaforma GofundMe è possibile verificare la rendicontazione degli acquisti fatti. La raccolta fondi promossa dal Movimento continua a questo indirizzo: https://www.gofundme.com/emergenzacovid19

45 visite