Una iniziativa perfettamente iscritta – secondo l’ad del Gruppo, Lorenzo Matacena – «nel solco dell’impegno sociale e nel territorio che la Compagnia non ha mai rinunciato a declinare».

«Anche noi di Caronte & Tourist – spiega Olga Mondello Franza, presidente del Gruppo – viviamo, da questa nostra complicata e accidentata prima linea, i disagi e i terribili contraccolpi di una emergenza tra le piu’ gravi e preoccupanti del dopoguerra. Proprio per questo intendiamo offrire un contributo oltre il nostro lavoro e il nostro impegno quotidiano in mare».

Il Gruppo Caronte & Tourist ha annunciato una donazione di 500mila euro al Dipartimento della Protezione Civile, sedi della Sicilia e della Calabria, per affrontare l’emergenza Coronavirus.

