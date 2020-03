SAN FILIPPO DEL MELA. Un drappo bianco sul balcone di casa per sentirsi tutti uniti. L’appello è partito dal parroco don Nunzio Triglia. Appello accolto subito dalla comunità parrocchiale dei Santi Filippo e Giacomo e Santa Maria Addolorata di San Filippo del Mela. Un piccolo simbolo che testimonia il desiderio di non abbattersi di fronte all’emergenza del Covid-19, e la voglia di stare comunque “insieme”.

Da oggi, tutti i giorni alle 12, dagli altoparlanti posti in cima al campanile cittadino verrà diffusa la preghiera dell’Angelus. Anche l’altoparlante in diffusione, come il drappo bianco, vuole rappresentare un modo per stare tutti uniti