«Pur ritenendo importante portare avanti l’attività produttiva – scrive il segretario Giuseppe De Leo – Vi invitiamo ancora una volta ad attivare immediatamente quanto previsto dal DPCM – 11.03.2020. Certi che sia interesse di tutti garantire la salute e il benessere dei lavoratori, riteniamo necessario attivare le misure di salute e sicurezza come da protocollo emanato dal Governo Italiano con la sospensione delle attività e l’attivazione degli ammortizzatori sociali».

La Fismc Confsal di Messina si unisce agli altri sindacati e chiede maggiore tutela per i lavoratori della Raffineria di Milazzo dopo «la grave ed imprevista precipitazione della situazione sanitaria del nostro paese, che ha coinvolto in queste ore anche alcune maestranze operanti all’interno dell’area».

Raffineria di Milazzo, anche la Fismc Confsal chiede maggiore tutela per i lavoratori

