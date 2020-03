E’ già previsto per domani un incontro tra le rappresentanze sindacali e i vertici della ditta per avviare subito la sanificazione dei locali e comunicare gli esiti dei provvedimenti che saranno assunti dall’industria milazzese.

Occorre comunque attendere le controanalisi in corso presso i Centri di riferimento.

Secondo il protocollo previsto dall’Asp a questo punto i dipendenti dovranno essere messi tutti in isolamento. Preoccupazione anche all’interno della Raffineria per il personale che è eventualmente è venuto a contatto con il paziente di Pace del Mela.

Coronavirus, lavora in una ditta dell’indotto della Raffineria di Milazzo il paziente di Pace del Mela

Coronavirus, lavora in una ditta dell’indotto della Raffineria di Milazzo il paziente di Pace del Mela

Questo sito utilizza cookies per migliorare la tua esperienza di navigazione. Accetta

Privacy & Cookies Policy

Giornale on-line registrato presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) n.77/2012 - Direttore responsabile: Rossana Franzone

Redazione: Via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me) Tel: 349/3958674 – 338/8395650

Iscrizione al Roc n. 30561

Associazione Oggi Milazzo Sede: via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me)

Provider: Aruba spa, Località Il Palazzetto, 4 – 52011 Bibbiena(Ar)

Le foto usate nel sito sono in parte riprese da internet, quindi ritenute di pubblico dominio. Qualora l’autore ritenesse la loro presenza lesiva dei suo diritti, dopo una comunicazione alla mail redazione@oggimilazzo.it, verranno subito rimosse.