Interventi di bitumazione a Milazzo, domani modifica alla viabilità in via Crispi e Sant’Antonio

Interventi di bitumazione a Milazzo, domani modifica alla viabilità in via Crispi e Sant’Antonio

Interventi su strade cittadine e divieti disposti con ordinanze dell’ufficio di polizia municipale. Infatti, da lunedì 16 marzo è disposta la modifica temporanea della segnaletica stradale per i lavori di bitumazione sulla via S. Antonio.

Il provvedimento decorre dalle ore 8 di domani fino alle ore 18 di giorno 20.

L’istituzione del divieto di sosta, con rimozione forzata su ambo i lati della via S. Antonio, riguarda il tratto compreso tra la piazza S. Antonio e via Dei Platani.

I lavori riguardano la pavimentazione stradale e saranno eseguiti dalla ditta Chiofalo Costruzioni.

Con altra ordinanza sarà modificata la segnaletica stradale dalle ore 8 di domani fino alle ore 18 del 18 marzo per lavori di bitumazione per conto dell’Enel Distribuzione Spa sulla via Francesco Crispi, ambo i lati, nel tratto compreso tra il civico n.1 ed il civico n.81. Su detta strada la ditta Enel aveva effettuato lavori di scavo per la realizzazione di impianti elettrici interrati, realizzati e ultimati per cui sarà effettuato ora il rifacimento del manto stradale mediante scarificazione e posa di tappetino bituminoso.

Per garantire la sicurezza per la circolazione stradale i due tratti stradali interessati saranno messi in sicurezza mediante un’adeguata recinzione di cantiere e presegnalati con posizionamento della apposita segnaletica stradale.

Condividi questo articolo



email

Print

Linkedin

411 visite