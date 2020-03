Accogliendo l’invito del comune di Milazzo numerose rivenditori di generi alimentari hanno avviato il servizio a domicilio per le persone che non possono lasciare la propria abitazione.

Ecco l’elenco:

1) Supermercato SIGMA (tel. 0909022892) dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20

La spesa minima dovrà essere di 30 euro. La consegna sarà gratis per gli anziani over 65 e per le donne in gravidanza. Negli altri casi il contributo sarà di euro 2,50

2) New trade market (tel, 0909297481 e 3883848330), dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20.

La spesa minima dovrà essere di 30 euro. La consegna sarà gratis per gli anziani over 65 e per le donne in gravidanza. Negli altri casi il contributo sarà di euro 2,50

3) Panificio Furnari via col. Magistri 61 090 9284441

4) Macelleria Duca via Fulci angolo via palombaro

090 2148325

5 Viviamobio Alimentari Via Vittorio Veneto 17/19 090 9221702

6) Alimentari Giunta Rosanna Via San Marco 177

090-9210301

7) Malta Francesca Frutta 3475209293

8) Panificio ITALPANE via S. Giovanni 51 090 9224767

9) “L’arte bianca per passione” – panificio, via Madonna del Lume, 15 3423552816

10) La Luciese via col. Magistri alimentari 090 9286428

11) La Luciese via Ciantro alimentari 090 9284862

12) La Luciese via Risorgimento alimentari 090 9284057

Condividi questo articolo



email

Print

Linkedin

605 visite