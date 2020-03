I militari hanno pertanto denunciato in stato di libertà il titolare dell’esercizio pubblico e gli otto clienti trovati all’interno del locale per il reato di inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità.

In particolare, alle 21 di ieri sera, i militari dell’Arma hanno accertato che una trattoria, che si trova sulla SS.113 a Pace del Mela, non aveva rispettato l’obbligo di chiusura al pubblico alle 18 ed all’interno, seduti a vari tavoli, erano presenti degli avventori che consumavano la cena.

PACE DEL MELA. Sono nove le persone che i Carabinieri della Compagnia di Milazzo hanno denunciato alla competente Autorità Giudiziaria. L’operazione è stata portata a termine ieri sera nell’ambito dei controlli finalizzati a garantire il rispetto delle prescrizioni emanate dal decreto in materia di contenimento dell’emergenza sanitaria per contrastare la diffusione del virus Covid-19. Le nove persone sono ritenute responsabili del reato di inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità.

