L’ordinanza del sindaco dispone altresì la sospensione di tutte le manifestazioni e gli eventi di qualsiasi natura svolti in ogni luogo, sia pubblico, sia privato che comportino affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Un ulteriore intervento precauzionale – afferma il sindaco Giovanni Formica – alla luce dei contenuti dell’ultimo decreto del Presidente del consiglio dei ministri per cercare di minimizzare i rischi di contagio.

Il sindaco Giovanni Formica con propria ordinanza, preso atto dell’evolversi della situazione relativa all’emergenza Covid-19, considerata la notevole capacità di diffusione che il virus ha dimostrato, ha deciso di sospendere per due settimane (giovedì 12 e giovedi 19 marzo) il mercato settimanale di Ponente. Analoga decisione riguarda il mercatino delle pulci di via Pescheria che avrebbe dovuto svolgersi nella giornata di sabato e domenica (7 e 8 e 14 e 15 marzo).

