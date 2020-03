Sospensione di tutte le manifestazioni e gli eventi di qualsiasi natura svolti in ogni luogo, sia pubblico, sia privato che comportino affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Il sindaco Giovanni Formica, preso atto dell’evolversi della situazione relativa all’emergenza Covid-19, ha firmato un’ordinanza in cui blocca tutte le manifestazioni come d’altronde stanno facendo tanti comuni italiani applicando il decreto del Governo.

In fibrillazione i titolari dei locali pubblici e il “popolo della notte” che si domandano: si potranno organizzare eventi e serate musicali? Al Comune spiegano ad Oggi Milazzo che non vi è alcun divieto da parte dell’amministrazione o disposizione di chiusure di alcun genere, ma di avere riportato nell’ordinanza «i contenuti dell’ultimo decreto del Presidente del consiglio dei ministri per cercare di minimizzare i rischi di contagio». In sostanza si ritiene manifestazione a rischio, indipendentemente se pubblica o privata, quella in cui non si riesce a rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. «E’ logico – spiegano fonti comunali – che l’organizzazione o meno di eventi è a discrezione degli organizzatori e, ancora di più, degli avventori che rischiano, in caso di contagio, di mettere a rischio anche i familiari».

