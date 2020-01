L’associazione Astrea – Amici delle Donne nell’ottica di prevenzione e sensibilizzazione alla violenza di genere continua ancora con il progetto scolastico “Amore senza dolore”, rivolto alle Scuole Secondarie di secondo grado. Il progetto prenderà il via lunedì 27 gennaio nell’istituto Itis Ettore Maiorana e il 29 gennaio all’ istituto Itet Leonardo Da Vinci e si svilupperà in cinque incontri durante i quali i ragazzi avranno modo di confrontarsi con medici, assistenti sociali, psicologi, avvocati, insegnanti di arte e letteratura. Tutti soci dell’associazione Astrea che parleranno di temi importanti come l’ educazione alle emozioni, la legislazione in materia di violenza di genere, il possibile legame tra dipendenza alcol e violenza, in collaborazione con l’associazione alcolisti anonimi e infine la donna nell’arte e nella letteratura.

Il progetto si concluderà con la rappresentazione dell’opera le Tindaridi per avvicinare i ragazzi ad un linguaggio nuovo da cui trarre interessanti spunti

Obiettivo del progetto e quello di tentare di abbattere gli stereotipi e i pregiudizi della nostra cultura partendo dalle giovani generazioni cercando di sensibilizzare e formare i ragazzi a relazioni sane in cui le differenze tra uomo e donna non siano viste come limite all’uno o all’altro ma come risorsa e complementarietà, relazioni in cui la parola amore significa rispetto, reciprocità e non supremazia o potere dell’uno sull’altra.

