Musica, festa e solidarietà: il Centro Servizi per il Volontariato di Messina non si limita a rilanciare le iniziative delle tante associazioni di volontariato della provincia, è in prima linea per festeggiare insieme al mondo dei volontari e alla cittadinanza le feste natalizie. L’appuntamento è al Teatro “Trifiletti” di Milazzo sabato 21 dicembre alle ore 17:30 per il “Concerto Solidale”.

Non solo note, ma anche e soprattutto la presenza attiva delle associazioni di volontariato del comprensorio, presenti con degli info point per illustrare agli ospiti la loro attività e il loro impegno: Avis e Admo di Milazzo, Associazione Fibromialgia, Associazione Pozzo di Sicar, Associazione Salus onlus, le Avulss comunali di Milazzo e Torregrotta, Associazione Fabrizio Ripa onlus, Associazione Alzheimer di Milazzo, Associazione Le mamme di Peter Pan, Comunità di Sant’Egidio, Confraternita di Misericordia di Spadafora. Ciascuna associazione sarà rappresentata sul palco da un bambino che intonerà in suo onore un grande classico: Maristella Genovese con “New York, New York”, Giulia Camardella con “Volare”, Alysia Formica in “Una storia importante”, Vittoria Capone in “Din, don, dan”, Davide Patti in “Caruso”, Marco Panebianco in “Unici”, Elena Salmeri in “All I want for Christmas is you”.

Ospiti del “Concerto Solidale”, organizzato dal Cesv con la direzione artistica di Cettina Orefici e Giuseppe Pollicina presentatore, il Joyful Ensemble che si esibirà da solo in “Oh Happy Day” e con Claudio Genovese in “Alleluja” di Cohen, il coro “Primum Santa Cecilia” di Locri diretto da Gina Procopio, il Piccolo Coro Sacro Cuore diretto da Marzia Sergente, il mezzosoprano Silvia Pianezzola, accompagnata al piano dal maestro Antonino Averna, direttore del Conservatorio “Corelli” di Messina.

«Ormai da quasi 20 anni, il Centro servizi per il volontariato di Messina ha scelto di stare “dentro” la specificità dei territori, “dentro” la rete di relazioni tra le organizzazioni del volontariato. Una scelta figlia della necessità e della volontà di presenza, di “semina” e di sostegno in aree e contesti tra essi assai diversi sotto il profilo sociale, economico e, anche, culturale. Quest’anno, per celebrare i valori del Natale e l’impegno delle associazioni, abbiamo scelto il territorio di Milazzo, sede di uno dei nostri coordinamenti territoriali, con i quali promuoviamo la cultura della solidarietà e tramite i quali offriamo gratuitamente consulenza, formazione, servizi di documentazione e logistici ai volontari. È il nostro modo di dire “grazie” alle tante associazioni del territorio che ogni giorno in prima linea servono il territorio e la comunità, un modo per connettere realtà più lontane a un territorio che sotto il profilo del volontariato ha tanto da offrire».

