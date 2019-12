Il capogruppo di “Costruismo il Futuro”, Francesco Iarrera ha aderito ufficialmente a Forza Italia. La sua vicinanza al deputato Calderone era nota ma ora ha ufficializzato la posizione.

“Oggi insieme ai presidenti Gianfranco Micciche’ e Tommaso Calderone suggelliamo la mia posizione in Forza Italia , convinto di questo progetto Politico – ha dichiarato – Ringrazio per la fiducia datami, e mi auguro di crescere insieme a loro e portare avanti con serietà raggiungendo i nostri obbiettivi prefissati politicamente per il bene della nostra regione per San Filippo del Mela”

Ad avere già aderito ufficialmente al partito di Berlusconi sono gli assessori Artale e Di Maio.

