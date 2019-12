La Procura, infatti, ipotizza che il guard rail contro cui si è schiantato il musicista non fosse a norma, ed ora vuole analizzare gli incartamenti relativi alla manutenzione e alla sicurezza di quel tratto. Insieme agli investigatori dell’Antimafia c’erano infatti anche agenti della Polizia stradale.

La Direzione investigativa antimafia e la polizia stradale hanno fatto un blitz nei locali messinesi del Consorzio Autostradale Siciliano (Cas) per acquisire documentazione su appalti e manutenzioni della A20 e A19. Tra questi anche quelli che potrebbero essere utili nell’ambito dell’indagine aperta dalla procura di Messina sulle cause che ha portato alla morte del musicista milazzese Claudio Paci. La sua auto, una Dacia Logan, si è schiantata contro un guard rail giovedì scorso, intorno alle 4, mentre ritornava a casa.

