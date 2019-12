Oggi al Liceo “Impallomeni” di Milazzo, diretto da Caterina Nicosia, dalle 17 alle 20 si svolgerà la Festa della Scienza e dell’Interculturalità. Tale manifestazione fa parte del calendario delle attività di Orientamento organizzate dalla Scuola, coordinate dallaprofessoressa Iole Currò.

Per l’Ingv di Palermo i relatori Francesco Italiano, Alessandro Gattuso, Cinzia Caruso, Gianluca Lazzaro interverranno sul tema “Ingv: Scienze e Tecnologia per il III millennio. Vulcani, Terremoti e Ambiente”. Il biologo Carmelo Isgrò interverrà su “Muma e Area marina protetta di Capo Milazzo”.

Per quanto riguarda l’educazione interculturale, la Marianna Morelli, docente di spagnolo all’”Impallomeni”, relazionerà su “Una visione sul mondo inerente i progetti di Mobilità all’estero”. Alcuni studenti del Liceo milazzese esporranno le proprie esperienze di mobilità sia in Paesi dell’Unione Europea sia al di fuori; interverranno anche studenti stranieri, che in questo periodo sono ospiti del liceo milazzese ove svolgono programmi di studio.

Durante la manifestazione gli studenti del coro e dell’orchestra del Laboratorio musicale del’“Impallomeni”, diretto dalla Margherita Casalino e da Massimo Raffa, eseguiranno brani e canti natalizi.

