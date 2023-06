La classifica finale per regioni è stata ottenuta sommando i punteggi della competizione individuale con le 48 frecce scoccate su visuali da 80cm alla distanza di 20 metri per gli atleti nati nel 2010 e 2011, mentre i nati nel 2012, 2013 e 2014 hanno gareggiato alla distanza di 15 metri.

La manifestazione, organizzata dagli Arcieri il Delfino col supporto del Comitato Regionale Fitarco Abruzzo e dell’associazione Atri Cup ha visto sulla linea di tiro 241 giovani arcieri provenienti da tutta Italia, in rappresentanza delle 20 squadre regionali.

