Da spazio abbandonato e frequentato saltuariamente, ad una vera e propria Area sportiva a Ernesto Zappia, sportivo milazzese.

L’iniziativa è dell’assessore allo Sport, Antonio Nicosia che in sinergia con gli uffici del settore ha fatto sì che lo spazio che accoglie il campo polivalente, nella riviera di Ponente, vicino al vecchio palasport di via Tukory, potesse diventare un riferimento per quelle società che svolgono attività sportiva a livello promozionale.

Nei giorni scorsi l’inaugurazione con la sistemazione di una targa che ricorda Ernesto Zappia, alla presenza del sindaco Pippo Midili, dello stesso Nicosia e dei familiari di Ernesto che hanno ringraziato l’amministrazione per l’attenzione nei confronti del loro congiunto, ancora oggi ricordato per la sua immensa dedizione per il mondo dello sport e per la sua immensa generosità.

《Il giusto ricordo dello sportivo e dell’uomo Ernesto Zappia – ha detto l’assessore Nicosia -. E’ stata una gioia vedere nella sua memoria la presenza della famiglia e il coinvolgimento della comunità sportiva, attraverso la vicinanza della società Svincolati e di tanti giovani atleti impegnati nella sana e felice competizione. Orgoglioso della vitalità che trasmette l’Area Sport “E. Zappia” e del lavoro che si sta svolgendo, in umile silenzio, per donare agli sportivi, strutture da sempre mortificate dall’oblio》