Cominceranno venerdì 30 giugno le riprese del nuovo film di Alessandro Siani a Milazzo. Il primo ciak si è tenuto oggi a Cefalù dove la troupe di “Succede anche nelle migliori famiglie”, lungomeraggio prodotto da 01 Distribution (rai) ha girato delle scene che per motivi tecnici non è stato possibile allestire nella città del Capo. Le scene in questioni sono quella in una chiesa dove la sceneggiatura prevede la celebrazione di un funerale e in un ristorante sul mare.

La scena della chiesa, in un primo momento, si sarebbe dovuto girare nella chiesetta di Sant’Antonio, scavata nella roccia a Capo Milazzo. Non solo, c’era una scalinata funzionale alla sceneggiatura e un panorama straordinario che si affaccia sull’area Marina Protetta. Purtroppo la facciata rosa dell’edificio è divorata dalla salsedine e non è stata ritenuta “fotogenica”. Sarebbe stato fatto un preventivo di circa 40 mila euro per un maquillage che la produzione si sarebbe accollato ma pastoie burocratiche legate ai permessi avrebbero complicato il piano di lavoro del film.

IL CAST. Intanto Oggi Milazzo ha avuto indiscrezioni sul cast. Fino ad oggi si sapeva solo di Siani che oltre al ruolo di regista e sceneggiatore interpreterà il protagonista. Sua comprimaria sarà Cristiana Capotondi (La mafia uccide solo d’estate). Reciteranno anche Dino Abbrescia (Cado dalle Nubi), Antonio Catania (L’ora Legale), Sebastiano Somma (Un caso di coscienza), Anna Galiena (Prosciutto, Prosciutto).

QUASI 300 COMPARSE. A Milazzo saranno coinvolte quasi 300 comparse (ancora non è stato convocato nessuno). I set scelti verranno allestiti a Villa Bonaccorsi nel cuore di Capo Milazzo, alle Piscine di Venere, alla spiaggetta di Rinella nella Baia di Sant’Antonio, raggiungibile solo con la barca e al cimitero.

IL CASTING ANCORA APERTO. L’ufficio casting cerca ancora un figurante che abbia le fattezze di Sebastiano Somma da giovane. Si tratta di un uomo sulla trentina alto 1,85 cm. Le proposte possono essere inviate alla mail migliorifamigliecastingminori@gmail.com scrivendo: nome, cognome, luogo di residenza, data di nascita, altezza ed il contatto telefonico. Alla mail vanno allegate 2 foto, un primo piano e una foto della figura intera.

IL LADRO DI STELLE CADENTI. Oltre ad essere location del prossimo film di Alessandro Siani, Milazzo sta ospitando da alcuni giorni la troupe impegnata nelle riprese del film “Il ladro di stelle cadenti”, diretto da Francisco Saia. Sceneggiato da Paolo Picciolo, che ne è anche produttore con “Horcynus Productions s.r.l.”, il film ha ricevuto il contributo del Ministero dei Beni culturali e vede nel cast Daniel McVicar, star della popolare soap opera “Beautiful”, Denise Mcnee, il cui ricco curriculum include le serie televisive “I Medici e Diavoli”, l’attrice Martina Palladini, l’attore Leandro Baroncini, e il piccolo esordiente Francesco Bucca.

Regista e attori sono stati ricevuti a Palazzo dell’Aquila dal Sindaco Pippo Midili, il quale ha espresso il plauso per la scelta di Milazzo quale location del film, La produzione – che proseguirà a settembre le riprese – ha sottolineato la bellezza dei luoghi scelti per le riprese di questo “fantasy”. Il film narra di Camillo Favara, detto Milo, che chiede a una stella cadente una grossa torta al cioccolato.