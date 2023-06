A Milazzo il primo corso di Conduttore Generatori di Vapore. Ecco come iscriversi

Milazzo è il punto di riferimento per un nuovo corso di formazione professionale. Si tratta del primo corso di Conduttore Generatori di Vapore che si terrà nella regione, offrendo opportunità di carriera promettenti nel settore dell’energia.

L’energia è una risorsa fondamentale per lo sviluppo di qualsiasi società moderna, e i generatori di vapore giocano un ruolo vitale nella produzione di energia termica. Questi strumenti tecnologici sono utilizzati in diverse industrie, come quella chimica, petrolchimica, energetica e manifatturiera. I generatori di vapore sono responsabili della generazione di vapore ad alta pressione e temperatura, che viene utilizzato per alimentare macchinari e processi industriali.

Con l’obiettivo di soddisfare la crescente domanda di professionisti qualificati nel campo dei generatori di vapore, l’ente di formazione FI.MA. ha collaborato con esperti del settore per creare un corso innovativo e completo. Il corso di Conduttore Generatori di Vapore fornirà agli studenti le competenze tecniche e le conoscenze necessarie per operare in modo sicuro ed efficiente con questi strumenti complessi.

Il programma di formazione si concentrerà su vari aspetti, tra cui la termodinamica, la meccanica dei fluidi, la sicurezza operativa e la manutenzione dei generatori di vapore. Gli studenti impareranno anche le migliori pratiche per l’uso efficiente dell’energia, la gestione delle emissioni e la conformità alle normative ambientali.

Una delle caratteristiche distintive di questo corso è la presenza di un laboratorio completamente attrezzato, dove gli studenti potranno sperimentare direttamente la gestione dei generatori di vapore e mettere in pratica le conoscenze teoriche acquisite in aula. Questa esperienza pratica sarà fondamentale per sviluppare una comprensione approfondita dei processi e delle procedure operative.

Al termine del corso, i partecipanti saranno pronti per intraprendere una carriera nel campo dell’energia e diventare professionisti altamente qualificati come Conduttori Generatori di Vapore. Avranno le competenze necessarie per gestire i complessi sistemi di produzione di vapore, garantendo la sicurezza sul posto di lavoro e il corretto funzionamento degli impianti.

L’avvio di questo corso a Milazzo segna un importante passo avanti per la formazione nel settore dell’energia in Sicilia e offre nuove opportunità di lavoro per i residenti locali. Gli studenti potranno beneficiare di una formazione di alta qualità senza dover viaggiare verso altre regioni, consentendo loro di rimanere nel loro territorio e contribuire allo sviluppo economico locale.

Specifiche tecniche

Il corso di Conduttore Generatore di Vapore (CGV) mira a fornire i requisiti necessari per l’ammissione all’esame di abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore, in conformità con il Decreto del Ministero del Lavoro n. 94 del 07/08/2020 e le disposizioni riguardanti gli impianti termici ai sensi dell’Articolo 287 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

A chi è rivolto il corso

Il corso è rivolto ad aziende che desiderano formare il proprio personale, operatori del settore, installatori, manutentori, professionisti e privati che desiderano acquisire competenze specifiche in questo ambito.

Per informazioni sul corso rivolgersi a

FI.MA. Formazione ai seguenti recapiti:



telefono 0909221334

whatsapp 0909221334

email info@fimaformazione.it

visita in sede dove siamo

sito web scheda del corso

