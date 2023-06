A relazionare saranno invece Filippo Massari, referente nazionale FIPSAS Safari Fotografico subacqueo (“Safari fotosub, sport e cultura”), Domenico Ruvolo, pluricampione Italiano Safari fotosub (“La storia del safari fotosub a Milazzo”), Giancarlo Torre, campione italiano Cat. Compatte 2022 (“Scovando i pesci dei fondali di Milazzo”) e Francesco Tiralongo, ittiologo (“La fotografia subacquea come mezzo per il monitoraggio della fauna Ittica”)

Doppio appuntamento per gli amanti del mare nel week-end. A promuoverli il Comune, l’Area Marina Protetta e l’associazione MuMa. Sabato nelle acque del golfo è prevista una gara di fotografia subacquea denominata “Capo Milazzo FotoSub Cup 2023”, mentre domani si terrà il “Capo Milazzo Safari Cup 2023”.

