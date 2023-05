I ragazzi sono stati ricevuti dal sindaco Pippo Midili a palazzo dell’Aquila assieme ai loro capi Eleonora Famà e Marta Cerchiai. Presenti anche i responsabili scout per Messina e provincia, Caterina Minutoli e Nunzio Zagara. Il “World Scout Jamboree”, coordinato dall’Organizzazione Mondiale del Movimento Scout accoglierà decine di migliaia di giovani e leader di 170 paesi che condivideranno cultura, esperienza e amicizia con l’obiettivo di mettere in pratica una concreta cittadinanza globale.

Due scout milazzesi parteciperanno al “World Scout Jamboree”, il più grande campo giovanile del mondo che si tiene ogni quattro anni e che quest’anno si terrà, dal primo agosto in Corea nelle città di Saemangeum, Buan-gun, Jeollabuk-do. Si tratta di Federico Stefanelli e Cristian Valenti, entrambi del gruppo del Duomo. Il capo che farà parte del contingente italiano è Eugenio Nicotra del gruppo Milazzo 1.

Milazzo, due scout parteciperanno al “World Scout Jamboree” in Corea

