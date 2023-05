Grande soddisfazione per gli atleti milazzesi impegnati sabato 20 e domenica 21 maggio a Petralia Sottana (PA) in occasione dei Campionati Regionali Assoluti di badminton. Nel singolare maschile Simone Ruvolo conquista la medaglia d’argento, superato in finale da Andrea Franceschino (ASD Gymnase) al culmine di un torneo condito da vittorie di spessore.

Medaglia d’argento conquistata anche nel doppio maschile da Simone Ruvolo e Malik Adikari, battuti dalla coppia Franceschino-Chillemi (ASD Gymnase).

Medaglia di bronzo nel doppio femminile per Simona Micari in coppia con Manila Perna (ASD Badminton Castel di Iudica), fermate in semifinale dalla coppia Mangani-Pappalardo (ASD Le Saette-ASD Le Racchette) poi vincitrici della categoria.

Risultati eccellenti per il Badminton Milazzo, in uno sport che sta prendendo sempre più piede nelle nostre palestre e che si spera possa essere ancora più apprezzato e diffuso.