CONCORSO OGGI MILAZZO IN CLASSE / ITET LEONARDO DA VINCI. E’ giunto ormai alla sesta edizione il diario che l’Istituto “Leonardo da Vinci” stampa e distribuisce gratuitamente a tutti i suoi iscritti. Il tema principale di quest’anno è la transizione ecologica: una scelta “green”, in grado di orientare le dinamiche della società verso l’ecosostenibilità e la tutela dell’ambiente.

Il progetto è nato sei anni fa, grazie a dei finanziamenti del Ministero dell’Istruzione e del Ministero della Transizione ecologica, che hanno stanziato dei fondi per finanziare il prodotto editoriale del Diario Avvinci, interamente progettato e realizzato dagli alunni delle classi di Grafica e Comunicazione. Il diario, nella versione 2022-2023, è particolarmente accattivante: il 90% del prodotto finale è strutturato su una piattaforma digitale e solo il 10% è costituito da un prodotto fisico che è stato creato rispettando i criteri di impatto ambientale, come per esempio l’utilizzo di carta e cartone FSC e carta ecologica realizzati con processi di stampa e inchiostri sostenibili.

L’impaginazione è stata realizzata dagli alunni della classe V A Grafica, guidati dai docenti delle materie interessate. Lo scopo di quest’anno è quello di sensibilizzare alla cura e al rispetto dell’ambiente, in modo da creare nuovi legami educativi tra generazioni e il territorio. All’interno del diario si trovano degli inserti informativi riguardanti i progetti in cui l’Istituto è coinvolto, come Ri-generazione scuola, insieme agli Enti che hanno collaborato all’iniziativa vale a dire l’ANP, il MUMA, MAREVIVO e O2Italia. Tra le pagine del diario troviamo le buone pratiche di sostenibilità legate alla consapevolezza del territorio, oltre a tanti consigli contro gli sprechi e l’inquinamento dei mari e del suolo. Il diario di quest’anno pone l’accento sulle Giornate internazionali riguardanti temi ecologici, come ad esempio la Giornata del Suolo o la Giornata Mondiale della Natura. Queste informazioni sulla transizione ecologica sono illustrate dal famoso vignettista Moreno Chiacchiera, che ha collaborato a tutte le edizioni del Diario.

In passato, il diario si era contraddistinto per la scelta di tematiche di attualità e di grande impatto formativo, come la mafia, o le bellezze paesaggistiche di Capo Milazzo. Il diario dello scorso anno, realizzato in collaborazione con l’Ente Spaziale Italiano, era incentrato sulla tematica del viaggio nello spazio e le innovazioni tecnologiche del futuro. Il diario AVVINCI non è solo un “amico” che ci accompagna giorno per giorno, ricordandoci le regole e gli impegni scolastici, ma anche un valido strumento di conoscenza del nostro territorio che ci insegna ad amare la natura e a rispettarla.

Annamaria Dolcezza, Ilaria Aricò III C TUR

ITET Leonardo Da Vinci