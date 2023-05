MESSINA. Palacultura gremito di gente per la Cerimonia di Giuramento unita alla III edizione della “Festa del medico”, eventi promossi dall’Ordine dei medici e odontoiatri di Messina: in apertura il solenne appuntamento che segna l’ingresso delle nuove leve con la lettura delle parole di Ippocrate, padre della medicina, pronunciate da 77 giurandi, la consegna delle medaglie d’oro a 45 medici che hanno compiuto 50 anni di laurea e delle pergamene ai 19 neo specializzandi che hanno raggiunto i primi posti nelle graduatorie nazionali.

Dopo il discorso introduttivo del presidente Giacomo Caudo, sono intervenuti la prorettrice dell’Università di Messina Giovanna Spatari, i coordinatori dei corsi di laurea in Medicina Edoardo Spina e Odontoiatria Giuseppe Lo Giudice, il presidente della CAO Giuseppe Renzo e il sindaco Federico Basile.

Nella seconda parte la premiazione del concorso che vuole mettere in luce i professionisti con una spiccata capacità di ascolto, iniziativa che ha reso protagonisti ventiquattro medici, entrati in nomination grazie ad una prima segnalazione da parte della cittadinanza sul sito dell’Ordine e ad un successivo televoto: tutti da considerare vincitori, poiché le loro doti umane sono state riconosciute da ben 13mila sms ricevuti, per poi passare alla fase finale della votazione, tramite telecomandi consegnati al pubblico in sala. La manifestazione, arricchita dalla presenza degli Audio2 che hanno riproposto i loro grandi successi e dal comico messinese Denny Napoli, è stata condotta dal giornalista Massimiliano Cavaleri insieme col medico Gaetano Cincotta.

A tutti i candidati una pergamena e una targa in argento; agli otto vincitori di ogni categoria anche un assegno di mille euro. “Un momento di grande e preziosa condivisione – ha evidenziato Caudo – per ricordare i valori della missione medica e odontoiatrica nell’ambito di una sana competizione”.

Ecco i medici: A) ASP Messina: Grasso Roberta, Pontoriero Antonio e Trifirò Roberto (vincitore). B) AOU Policlinico G. Martino: Chimenz Roberto, Delia Pietro (vincitore) e Fries Walter. C) Papardo: Grosso Alessandra, Mastroeni Francesco (vincitore) e Tortorella Vincenza. D) Neurolesi – Piemonte: D’Angelo Myriam (vincitrice), Di Dio Viviane e Picciolo Giuseppe. E) Ospedalità privata: Raneri Riccardo, Romano Alberto e Russo Giuseppe (vincitore). F) Odontoiatria: La Spada Giuseppe, Maiorana Francesca e Oteri Antonino (vincitore). G) Medicina del territorio: Asciutto Francesco (vincitore), Nastasi Gioacchino e Rigano Francesco. H) Medici non includibili in altre categorie: Labate Agata, Mancini Fiorenzo e Merrino Tommaso (vincitore).

«La Festa del medico è stato un successo grazie al coinvolgimento dei cittadini – ha commentato il consigliere segretario dell’Ordine Salvatore Rotondo, presidente della giuria – un’opera di riconoscimento verso quei medici che hanno dimostrato la capacità di migliorare la qualità delle prestazioni sanitarie, non solo in termini di efficienza ed efficacia, ma anche in termini di umanizzazione e di ascolto».

Della giuria hanno fanno parte, oltre a Rotondo: il presidente CAO (Commissione Albo Odontoiatri) Giuseppe Renzo, il coordinatore Messina Nord del Tribunale dei Diritti del Malato Giovanni Frazzica, Giancarlo Quattrone e Giuseppe Ruggeri (Asp), Giacomo Nicocia (Policlinico), Gustavo Barresi (Aiop), Luca Radicati e Rosanna Casella (Acop).

«La Cerimonia di Giuramento e la Festa del medico – ha aggiunto la vicepresidente dell’Ordine Francesca Granata – rappresentano da un lato la tradizione, dall’altro il futuro della professione mettendo al centro il paziente». Un momento è stato riservato alla consegna di una borsa di studio della Fondazione Paolo Ferretti ETS consegnata dal presidente Aurelio Verzera alla più giovane iscritta all’Ordine, Lorenza Siracusano, che non dovrà così pagare l’iscrizione all’ente.