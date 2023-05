Ancora una volta un tesserato della P.A.M.A. Archery di Milazzo è chiamato a rappresentare il tricolore a livello internazionale.

Il giovane milazzese Rosario Sidoti è stato convocato dallo staff della nazionale per la prima fase del torneo europeo di tiro con l’arco “Youth Cup” riservato ai giovani talenti che gareggiano nelle specialità Arco Olimpico e Arco Compound nelle categorie Allievi e Juniores.

Le gare cominciate il 2 maggio andranno avanti fino a domenica 7 maggio a Catez, in Slovenia.«Voglio ringraziare il mio coach Mike Palumbo e la Pama Archery – dice Sidoti – che mi hanno dato gli strumenti per arrivare a questo obiettivo. Ringrazio inoltre lo staff nazionale, il direttore Tecnico Arco Compound Flavio Valesella e i Tecnici Compound Stefano Mazzi e Francesco Gogioso che hanno riposto in me una fiducia che spero di ripagare con ottimi risultati»

