Milazzo protagonista di Lineaverde (Rai1). Oggi, sabato 20 aprile,alle ore 12:20, andrà in onda un servizio girato al MuMa Museo del Mare Milazzo, nell’antico Castello. La conduttrice Daniela Ferolla, accompagnata dal biologo Carmelo Isgró, direttore e fondatore del Museo, parlerà di come la cittá mamertina sia diventata negli ultimi anni un esempio virtuoso di protezione e salvaguardia dell’ambiente grazie alle attività promosse dal MuMa, in particolare grazie alla “City Nature Challenge” che ha decretato, lo scorso anno, Milazzo come la città con maggiore biodiversità d’Italia.

Si parlerà inoltre di quanto è importante proteggere il Mare e la Natura, di come ogni giorno si pianti il seme “della protezione dell’ambiente” nel cuore dei tanti bambini e studenti che visitano il Museo.

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin