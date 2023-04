Il Comitato di S. Antonio di Capo Milazzo bandisce un concorso di pittura per gli studenti. Il bando

Il Comitato di S. Antonio di Capo Milazzo bandisce un concorso di pittura per gli studenti. Il bando

In occasione dei festeggiamenti di Sant’Antonio 2023, il Comitato di Capo Milazzo, in collaborazione con la sezione Uciim di Milazzo “Maria Cernuto” e il progetto “Per Milazzo… con Gusto” del professore Antonino Ragusi, indice un concorso di pittura rivolto agli studenti delle Scuole Medie di 1° e 2° grado (11-13 anni e 14-18 anni).

Il bando è stato lanciato sui social con un reel [clicca qui], in collaborazione con due giovani testimonial “capiciani”, Mattia e Marta Dauccia, scelti dall’agenzia di moda “Idols Agency Model & Actors”.

Traendo spunto dal naufragio del Santo nelle acque di Capo Milazzo, dalla mostra fotografica “Abbrivio” di Antonio La Malfa e dalla croce lignea “Voca me”, opera dell’artista Mariagrazia Toto deposta in mare il 27 marzo 2021 in occasione della rievocazione storico-simbolica del naufragio del Santo a 800 anni dall’evento, il concorso propone ai giovani una riflessione sulla “fragilità redenta” della condizione umana. L’esperienza di Antonio passa dal naufragio al cammino: come da momenti di insuccesso possono nascere nuove prospettive di vita e opportunità?

Ogni autore, nell’ambito della propria categoria, potrà partecipare con una sola opera. Supporto: tela, cartoncino, foglio; dimensioni: max 50×70; tecnica: libera.

I lavori dovranno pervenire al Santuario di Sant’Antonio nei giorni: 27 maggio 2023, dalle ore 16.00 alle 19.00, e 28 maggio dalle 10 alle 12.

Un’apposita giuria sceglierà i lavori da premiare.

Il concorso prevede l’assegnazione di 3 premi per ciascuna categoria:

1° classificato Scuola Media inferiore: Euro 200

2° classificato Scuola Media inferiore: Euro 100

3° classificato Scuola Media inferiore: Euro 50



1° classificato Scuola Media superiore: Euro 200

2° classificato Scuola Media superiore: Euro 100

3° classificato Scuola Media superiore: Euro 50

I lavori presentati saranno esposti in una mostra allestita presso il Santuario di Sant’Antonio di Capo Milazzo dal 1° al 30 giugno e successivamente restituiti agli autori.

La premiazione sarà domenica 25 giugno, alle ore 18.30. Per avere un’idea sul progetto naufragio-cammino, si consiglia di iscriversi e prendere visione del canale YouTube del Santuario (CLICCA QUI): .