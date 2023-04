Potrebbe essere legata a questioni personali l’aggressione avvenuta con del liquido corrosivo gettato al volto di una sessantenne il giorno di Pasqua a San Filippo del Mela. La donna aveva appena preso parte alla messa pasquale celebrata alla parrocchia di Olivarella. Immediatamente è stata accompagnata dai congiunti all’ospedale di Milazzo dove i sanitari le avrebbero diagnosticato un serio danno agli occhi.

Si vocifera che la vittima conoscesse il suo aggressore evidentemente fuori di se al punto da indurre l’uomo ad un atto così violento. Ma sull’intera vicenda, su cui stanno indagando i carabinieri della compagnia di San Filippo del Mela, c’è il massimo riserbo. Si stanno visionando le telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, ma anche raccogliendo testimonianze.

L’aggressore, probabilmente conoscendo bene la vittima, avrebbe atteso all’esterno la fine della celebrazione religiosa per mettere in atto il gesto. All’uscita, incurante della presenza di altre persone, si sarebbe avvicinato lanciando la sostanza che inizialmente sembrava acqua. Quando però la donna, in passato sanitaria dell’ospedale di Milazzo, ha iniziato a urlare per il bruciore avvertito, si è capito che si trattava di altro.