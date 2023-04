Venerdì 21 aprile, alle 15, la Sala Fasola del cinema Apollo ospiterà l’incontro “I festival e la promozione cinematografica”, ultimo appuntamento nell’ambito del progetto Horcynus EDU, promosso dalla Fondazione Horcynus Orca e finanziato nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola del Ministero della Cultura e del Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Partito a novembre, Horcynus EDU ha coinvolto 12 istituti scolastici cittadini (7 Istituti comprensivi e 5 Istituti Superiori), accompagnando i ragazzi in un percorso di visione di rassegne cinematografiche appositamente pensate, unitamente a lezioni frontali tenute da formatori ed esperti con l’obiettivo di approfondire strumenti e metodologie del linguaggio cinematografico.

In questi mesi gli studenti degli Istituti Superiori si sono confrontati con registi, scenografi e addetti ai lavori e hanno assistito alla proiezione di nove pellicole divise per tre sezioni – Fuorinorma, Mare di cinema arabo, Cine Espanol y latinoamericano – che hanno affrontato tematiche e questioni sociali importanti: rapporto intergenerazionale, conservazione e tutela dell’ambiente, problematiche legate all’emigrazione, all’emarginazione sociale e alle periferie per citarne alcune. Lo strumento cinematografico diventa così un mezzo potente attraverso cui far cogliere ai ragazzi le sfaccettature e la complessità del reale. Per imparare a comprenderlo e rielaborarlo criticamente. Esito finale di questo percorso sarà infatti la produzione di 9 video-recensioni, una per ciascuna pellicola.

L’appuntamento di venerdì si rivolge agli studenti degli istituti superiori (Ainis, La Farina – Basile, Seguenza e Verona Trento) ed è organizzato in collaborazione con Figec Messina (Federazione italiana Giornalismo Editoria e Comunicazione) e con l’Ordine dei Giornalisti Sicilia. Interverranno: Marco Fallanca, giornalista ed event manager che parlerà dell’importanza dei festival nella filiera cinematografica, della struttura dei festival e della loro organizzazione; i giornalisti Gioia Sgarlata e Salviano Miceli parleranno di gestione ufficio stampa dei festival, della deontologia professionale negli uffici stampa e di critica cinematografica. Con i saluti di Graziella Lombardo, fiduciaria Figec Messina) e Santino Franchina (Consigliere nazionale Ordine dei giornalisti).

Per info: festival@horcynusorca.it, cannavomatilde@gmail.com

Per saperne di più: https://www.horcynusorca.it/festival/horcynus-edu-fest/, https://cinemaperlascuola.istruzione.it