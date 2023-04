Studio/Lavoro, per gli alunni dell’istituto Majorana al via il progetto pilota “4D Up&Reskill”

Nuova partnership tra l’ITT Majorana, il Dipartimento di Ingegneria di Messina e la 4D Engineering. Grazie ai consolidati rapporti di collaborazione del Majorana con il Dipartimento d’Ingegneria, la 4D Engineering, dinamica azienda di consulenza marchigiana, che partecipa allo sviluppo di progetti ad alta tecnologia per compagnie di primaria importanza nel settore automotive e meccanico, ha esteso la partecipazione al progetto 4D UP&RESKILL agli studenti più meritevoli dell’indirizzo Meccanica, Meccatronica ed Energia dell’istituto mamertino.

Si tratta di un progetto pilota di altissimo valore, che intende testare la possibilità di iniziare la formazione di alto livello partendo già dagli istituti tecnici tecnologici e di proporre una formazione complementare alla normale attività curriculare. Rivolto agli studenti di diversi atenei italiani, tra cui l’Università di Messina, il progetto, con la finalità di formare giovani tecnici nell’ambito della progettazione meccanica da assumere in proprio o da indirizzare alle diverse industrie con cui l’azienda collabora, rappresenta per gli studenti del Majorana, a cui è stato esteso grazie alla intermediazione del prof. Massimo Chillemi, docente di Meccanica, Meccatronica e Energia del Majorana, una straordinaria opportunità.

«Il programma 4D UP&RESKILL – precisa il dirigente scolastico Bruno Lorenzo Castrovinci – si innesta nel solco di una tradizione che vede il Majorana sempre pronto a cogliere le opportunità di crescita culturale e professionale per i propri studenti, grazie ad una rete di collaborazioni e rapporti consolidati nel tempo, che hanno reso il nostro istituto un punto di riferimento anche per aziende e università alla ricerca di nuovi talenti. La realizzazione di questo nuovo progetto pilota, che vede il Majorana come prima scuola italiana coinvolta nella formazione di 4D Engineering, ne è l’ulteriore testimonianza».

Investire nella formazione di competenze trasversali specifiche attraverso l’alleanza fra imprese e scuole e dare vita a coscienze sempre più consapevoli di questo valore rappresenta quell’ulteriore dichiarazione di validità delle scelte progettuali di una istituzione scolastica, il Majorana di Milazzo, che intende rivestire un ruolo da protagonista nel mercato tecnologico globale rispondendo con competenza alle sfide globali e valorizzando concretamente le risorse umane per la piena e assoluta promozione della personalità dei propri studenti, destinatari di un servizio ma soprattutto attori, capaci di partecipare attivamente alla realizzazione di sé e del proprio progetto di vita.