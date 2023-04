Oggi, sabato 15 aprile, alle 10, a Palazzo D’Amico si svolgerà l’incontro da titolo “Novel food, entomofagia, sostenibilita e sicurezza alimentare” promosso dai Club cittadini Soroptimist, Kiwanis-Citta del Capo, dalla Fidapa e patrocinato dalla Città di Milazzo, dall’Università di Messina dall’Ordine dei Biologi sezione Sicilia.

L’incontro mira a promuovere il concetto di sostenibilità alimentare, fornendo al pubblico strumenti utili per il conseguimento degli obiettivi proposti dall’Agenda 2030 ed operare le scelte che inevitabilmente dovremo adottare nel prossimo futuro attraverso una vera e propria transizione alimentare. Il tema sarà introdotto dal Prorettore, Prof.ssa Roberta Salomone, responsabile di Ateneo della Rete Università Sostenibili (RUS) che esporrà le azioni intraprese in tema di sostenibilità dal mondo accademico. La prof.ssa Ivana Bonaccorsi, docente di Chimica degli Alimenti, tratterà il tema dei Novel Foods, in particolare delle nuove fonti proteiche, curando aspetti di sicurezza alimentare nel rispetto del concetto di sostenibilità.

Il professore Carlo Giannetto tratterà invece aspetti legati alla comunicazione ed alle ricadute economiche in ambito agroalimentare. Modererà il Prof. Peter Tranchida, coordinatore del corso di laurea magistrale in Scienze dell’Alimentazione e Nutrizione Umana (Sanu).