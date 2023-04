Nell’auditorium del Liceo “Impallomeni” di Milazzo gli studenti hanno incontrato lo scrittore e sceneggiatore Francesco Casolo, coautore del racconto-testimonianza “I ragazzi hanno grandi sogni”. Il testo narra la vicenda di Alì Ehsani, un adolescente afghano che giunge in Italia dopo un lungo e drammatico viaggio e che, tra mille difficoltà, riesce nella difficile impresa di realizzare se stesso. Casolo ha esordito raccontando ai ragazzi come è avvenuto il felice incontro con il protagonista e come, insieme a lui, sia riuscito a trovare il modo giusto per comunicare il senso profondo di una vicenda al tempo stesso individuale e collettiva.

Tante sono state le domande poste dagli alunni: perché si emigra? Come si fa a favorire l’integrazione nel nostro Paese? Come si combattono razzismo e pregiudizi? In che modo ciascuno può realizzare se stesso? L’autore ha dialogato per ore con gli studenti stimolando la riflessione e il confronto su questioni di stringente attualità.

«È importante – ha detto – andare oltre le semplificazioni e le generalizzazioni, conoscere chi ci sta di fronte, assumendo sempre un atteggiamento aperto verso “l’altro da noi”. Ha invitato, infine, tutti gli studenti a credere in se stessi e a riconoscere le preziose opportunità di crescita offerte dalla scuola e dal contesto sociale in cui vivono. L’evento, coordinato dai docenti Raffaella Campo, Domenico Cutrupia, Alessandro Di Bella e Oriana Scampitelli, in collaborazione con La libreria Mondadori di Milazzo, rientra nelle attività di promozione della lettura del polo liceale “Impallomeni”, diretto da Francesca Currò.

Il prossimo appuntamento è fissato per il 19 aprile prossimo, data in cui sarà presente a scuola la scrittrice Nadia Terranova.